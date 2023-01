Almaviva | Salvini visita l' azienda | focus su progetti Ict

Borsa Italiana

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha visitato oggi a Roma la direzione generale di. "Il presidente della società, Alberto Tripi, e l'amministratore delegato, Marco Tripi, - spiega l'azienda - hanno avuto modo di ...Con il risultato che cinquecento lavoratoriContact, impiegati per lo più tra Catania e Palermo, si ritroveranno in mezzo alla strada. Di tempo n'è passato da quando Matteo... Almaviva: Salvini in visita oggi alla direzione generale a Roma Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato oggi a Roma la direzione generale di Almaviva. (ANSA) ...