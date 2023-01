Allegri pronto a “sorprendere” Spalletti con una scelta | attacco inedito per Napoli-Juventus

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Mancano una manciata di giorni, venerdì sarà sfida Scudetto al Diego Armando Maradona. Lavora ila Castel Volturno, ma lo fanno anche i bianconeri alla Continassa, in vista di. La sfida in programma nella serata di venerdì, tornerà a vedere come protagonista un calciatore reduce dall’infortunio. Si tratta di Federico Chiesa, che dovrebbe essere il titolare a sorpresa per la sfida del Maradona.però potrebbe affidargli un ruolo diverso da quello di esterno, rivoluzionando così un tandem che sarebbein casa. Federico Chiesa, infatti, potrebbe giocare non da esterno, bensì da sottopunta, alle spalle di un centravanti. Chiesa(Getty Images)recupera Chiesa, la...

Massimiliano©LaPresseIsco, dopo aver detto addio al Real Madrid, ha deciso, in estate, di ...altrove ed in attesa di trovare la giusta sistemazione si sta allenando per farsi trovare. ...... ed èa tornare per il big match di venerdì, che vedrà la Juventus far visita al Napoli . Con tutta probabilità, il brasiliano sarà schierato da Massimilianonell'ormai consueta difesa ... Juventus, buone notizie per Allegri: il difensore pronto al rientro. E Vlahovic scalpita Gleison Bremer pronto per tornare in campo contro il Napoli Uno si appresta a ritornare sul rettangolo verde. Per gli altri due, invece, ci sarà da aspettare ancora un po'. Gleison Bremer da una parte ...Chiesa si candida per una maglia da titolare, ma fa i conti con la concorrenza di Di Maria in attacco e di McKennie a destra. A centrocampo sale Paredes insieme a Rabiot e Locatelli ...