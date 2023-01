Allegri mette pressione agli azzurri | “E’ molto più importante per loro”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMaxè il primo a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Juve: “Non sarà una partita decisiva, ma èpiùper. Possono girare a 50 punti, fin qui hanno perso un solo incontro. Normale che siano i favoriti per la vittoria, la classifica dice che sono i più forti”. Il tecnico bianconero inizia il big match scaricando pressioni e responsabilità sui suoi avversari. Ma rivendica anche il percorso dei bianconeri: “Due mesi fa nessuna credeva che la Juve arrivasse a questo appuntamento in queste condizioni, ma dobbiamo mantenere un profilo basso”. Il litigio dopo la partita dello scorso anno al Maradona vinta dal Napoli è acqua passata tra i due tecnici: “Luciano è il più bravo a insegnare e allenare, ...

Goal Italia

©LaPresseQualcosa si proverà a fare già a gennaio, per dare consistenza alla voglia di rimonta scudetto che venerdì a Napoli avrà uno snodo importante anche se non decisivo. Qualche altra ...vuole un nuovo jolly da poter utilizzare sulle fasce. Allegri mette pressione al Napoli: "Partita non decisiva, ma molto ... Le parole del tecnico bianconero: "Chiesa sta molto meglio e sono contento. Spalletti E' il migliore ad allenare e a insegnare calcio".TORINO - Sono ormai lontani i fasti delle garze e dei turbanti a fasciare il capo insanguinato di Chiellini, di cui per altro ha ereditato il numero sulla schiena. Ma ieri, alla Continassa, Bremer si ...