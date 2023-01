Allegri | ' A Napoli le partite non finiscono mai Sullo scudetto'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Cresce l'attesa per il match del Maradona trae Juventus, in programma domani con fischio d'inizio fissato alle 20:45. Per Massimiliano, non sarà una partita decisiva per il campionato: ...

Tuttosport

La Juventus seconda in classifica affronta ilcapolista al Maradona, il tecnico bianconero Massimilianopresenta la sfida in conferenza stampa. CONDIZIONE - 'La squadra sta abbastanza ...Cresce l'attesa per il match del Maradona trae Juventus, in programma domani con fischio d'inizio fissato alle 20:45. Per Massimiliano, non sarà una partita decisiva per il campionato: "Non abbiamo preparato nulla, vediamo di ... Napoli-Juventus, la probabile formazione di Allegri Federico Chiesa, infatti, potrebbe giocare non da esterno, bensì da sottopunta, alle spalle di un centravanti. Mancano una manciata di giorni, venerdì sarà sfida Scudetto al Diego Armando Maradona. E ...La probabile formazione del Napoli in vista della sfida di Serie A contro la Juventus Dopo la vittoria per 0-2 contro la Sampdoria, il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus, big match della 18ª… ...