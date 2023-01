Alice Campello lascia la terapia intensiva dopo il parto | “I nostri giorni peggiori”

la Repubblica

L'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid e la moglie, la mestrina, sono diventati genitori per la quarta volta il 9 gennaio . Ma la nascita di Bella è stata accompagnata da ...Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno voluto condividere sui social network un pensiero per. La moglie di Alvaro Morata è finita in terapia intensiva a causa di alcune complicazioni dovute al parto della quarta figlia Bella. Per fortuna ora l'influencer e imprenditrice sta ... Alice Campello esce dalla terapia intensiva dopo il parto. Morata: "I giorni peggiori della nostra vita" Alvaro Morata è tornato su Instagram a rassicurare i fan sulle condizioni di salute di Alice Campello dopo il parto della piccola Bella.Dopo lo spavento di ieri, Alvaro Morata può tirare un sospiro di sollievo: Alice Campello sta meglio ed è uscita dalla terapia intensiva ...