Alice Campello | il ringraziamento ai medici dopo la paura e il messaggio a Morata | ' Sei il miglior regalo di Dio' Il video emozionante

(Di giovedì 12 gennaio 2023)

Alice Campello torna sui social dopo lo spavento durante il parto di Bella, l'ultima nata in casa Morata. L'influencer veneziana ha avuto alcune complicazioni ed è stata ricoverata per diverse ore. Ora che i giorni peggiori sembrano superati, ha deciso di rompere il silenzio sulle sue condizioni di salute dopo che le complicazioni sopraggiunte avevano indotto il personale medico della Clinica Navarra a ricoverarla. Alice Campello moglie di Morata in terapia intensiva dopo il parto. A qualche giorno dalla nascita di Bella, venuta al mondo il 9 gennaio, la moglie di Alvaro Morata è tornata sui social per mandare un messaggio. Alice Campello nei giorni scorsi era finita in terapia intensiva dopo il parto della sua quartogenita, la piccola Bella Morata.