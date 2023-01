Alice Campello | Alvaro Morata aggiorna i fan sulle condizioni della moglie

la Repubblica

... l'album delle vacanze a Miami PASSIONE INCONTENIBILE Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini tra baci e palpatine a Dubai E' NATA BELLA Paura per, in terapia intensiva dopo il parto ...L'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid e la moglie, la mestrina, sono diventati genitori per la quarta volta il 9 gennaio . Ma la nascita di Bella è stata accompagnata da ... Alice Campello esce dalla terapia intensiva dopo il parto. Morata: "I giorni peggiori della nostra vita" Alvaro Morata è tornato su Instagram a rassicurare i fan sulle condizioni di salute di Alice Campello dopo il parto della piccola Bella.Ricoverata in terapia intensiva dopo il parto della quarta figlia, Alice Campello dovrebbe essere fuori pericolo. Il marito Alvaro Morata ha aggiornato i fan sulle condizioni della moglie. Ecco cosa h ...