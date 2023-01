Algeria | Nova | Meloni a breve in visita ufficiale bilaterale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il presidente del Consiglio, Giorgia, svolgerà ala sua primaall’estero in. Lo ha riferito ad “Agenzia” una fonte dell’ufficio del primo ministro algerino, Aimen Benabderrahmane: “Stiamo preparando unaper il mese di gennaio, anche se ancora non c’è una conferma”. Il programma e le date dellanon sono ancora note, ma non è escluso chepossa incontrare, oltre all’omologo Benabderrahmane, anche il presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune. Nell’occasione potrebbero essere firmati degli accordi bilaterali, come avvenne nell’ultimada presidente del Consiglio in carica di Mario Draghi nel ...

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, svolgerà a breve la sua prima visita ufficiale bilaterale all'estero in Algeria. Lo ha riferito ad "Agenzia Nova" una fonte dell'ufficio del primo ministro algerino, Aimen Benabderrahmane: "Stiamo preparando una visita per il mese di gennaio, anche se ancora non c'è una conferma". Il governo dell'Algeria adotterà "misure urgenti" per fornire acqua potabile alla popolazione, "in considerazione dell'attuale ..."