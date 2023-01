Alfa Romeo - Al Salone di Bruxelles con la 33 Stradale del 1967

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Venerdì 13 gennaio scatta il primo evento automobilistico internazionale dell'anno. Si tratta deldie l'ha deciso di presentarsi non solo con tutta la sua gamma attuale, ma anche con uno dei modelli più iconici della sua storia. Al centro dello stand ci sarà, infatti, la 33prototipo del, la vettura che - il condizionale è d'obbligo - parrebbe aver ispirato sotto molteplici aspetti la supercar annunciata a più riprese negli ultimi mesi dall'amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Regina dello stand. La presenza della 33costituisce in questo senso la prova definitiva dell'imminente lancio del modello al top di gamma: del resto, non si sposta per centinaia di chilometri un ...