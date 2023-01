Alfa Romeo a Bruxelles per il Salone dell' automobile 2023

ClubAlfa.it

Il Biscione a Bruxelles .è alla 100°edizione del Salone belga, primo evento internazionale dell'anno che riunisce tutti i più importanti Costruttori del settore automotive. Per il Marchio italiano è una ...Tiene ancora tutti sulle spine il team campione del mondo della Red Bull che al momento non ha annunciato nessuna data, stesso discorso pere ... Dopo Fiat 600 torna anche Alfa Romeo MiTo Alfa Romeo al Salone dell'automobile di Bruxelles 2023. Regina dello stand e del Salone, Alfa Romeo 33 Stradale del 1967.Per Alfa Romeo è una straordinaria occasione per presentare al grande pubblico le nuove Giulia e Stelvio che evolvono in termini di stile e tecnologia. Star dello Stand è Tonale, pietra miliare del pr ...