Alfa Romeo - A Bruxelles con la 33 Stradale del 1967 | ispirazione per la nuova supercar

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Venerdì 13 gennaio scatta il primo evento automobilistico internazionale dell'anno. Si tratta del Salone die l'ha deciso di presentarsi non solo con tutta la sua gamma attuale, ma anche con uno dei modelli più iconici della sua storia. Al centro dello stand ci sarà, infatti, la 33prototipo del, la vettura che - il condizionale è d'obbligo - parrebbe aver ispirato sotto molteplici aspetti laannunciata a più riprese negli ultimi mesi dall'amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Regina dello stand. La presenza della 33costituisce in questo senso la prova definitiva dell'imminente lancio del modello al top di gamma: del resto, non si sposta per centinaia di chilometri un ...

ClubAlfa.it

Venerdì 13 gennaio scatta il primo evento automobilistico internazionale dell'anno. Si tratta del Salone di Bruxelles e l'ha deciso di presentarsi non solo con tutta la sua gamma attuale, ma anche con uno dei modelli più iconici della sua storia. Al centro dello stand ci sarà, infatti, la 33 Stradale prototipo ...... tra cui una salita in montagna di quattro metri, oltre ai nostri nuovi modelli esposti per la prima volta al CIAS, tra cui l'emozionante Dodge Hornet, l'Tonale e altro ancora.' Per la ... Dopo Fiat 600 torna anche Alfa Romeo MiTo Alla manifestazione belga il Biscione porta non solo la sua attuale gamma, ma anche un modello tra i più iconici della sua storia, fonte di ispirazione per l'imminente supercar annunciata dall'ad Impa ...Alfa Romeo è il team che ha migliorato più di tutti la propria classifica costruttori, passando dal nono posto del 2021 al sesto del 2022, con un incremento di punti totali da 13 a 55. Sotto questo pu ...