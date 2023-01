Alex Sandro e Danilo in mezzo alla tempesta | sono nei guai?

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 12 gennaio 2023)potrebbero essere finiti nel beldi una violenta e incessante. Il motivo? Alcune assenze troppo lunghe. La Juve deve sopperire a delle assenze che stanno condizionando fortemente la squadra. Comprese quelle che hanno visto coinvolti in precedenza. Ed è proprio a questo proposito che sicacciati nei. Ansa FotoI tifosi inizialmente non avevano notato affatto questo dato statistico, ma adesso hanno nuovamente riaperto gli occhi. Siresi conto che c’è qualcosa che non va. Riconquistare la loro fiducia sarà dunque molto difficile. Dovrebbe accadere un miracolo per far sì che ciò accada in tempi brevi. Ovviamente la fretta non è mai una ...