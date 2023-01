Alessia e Giulia Pisano uccise dal treno a Riccione | Procura chiede archiviazione

La Repubblica

PISANU Enea Conti per https://corrieredibologna.corriere.it A poco più di cinque mesi dalla tragedia diPisanu, le due sorelle originarie di Castenaso morte a Riccione dopo essere state investite da un treno Frecciarossa la mattina del 31 ...Nessun suicidio e non avevano né bevuto né assunto droga .Pisanu furono travolte e uccise dal treno a Riccione per una tragica fatalità perché le due sorelle di 17 e 15 anni non avevano bevuto né fatto uso di stupefacenti né tantomeno hanno ... Giulia e Alessia, le sorelle uccise dal treno: né suicidio né droga o alcol, fu una fatalità (Corriere Romagna) Su altri giornali Alessia e Giulia Pisanu. Non si sono suicidate, né avevano bevuto o assunto droga. La morte di Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 17 e 15 anni, di Madonna ...Arriva la verità sulla terribile sorte di Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle travole e uccise da un treno a Riccione all’alba dopo una nottata passata in discoteca. Non si sono suicidate, né ...