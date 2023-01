Alemagna | lo storico brand di Autogrill apre le porte a Linate

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – È atterrato all’aeroporto di Milanouno dei più notistorici di, che, in occasione del Natale, ha aperto leai viaggiatori in transito nello scalo milanese. Il punto vendita, che nel nome richiama l’omonima azienda alimentare italiana fondata nel 1921 e specializzata nella produzione dolciaria, combina tradizione ed eccellenza con creatività e innovazione. Per la progettazione e costruzione del locale,ha infatti implementato le Green Store Guidelines, linee guide redatte sulla base del protocollo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sviluppato dallo U.S. Green Building Council con l’obiettivo di certificare il livello di sostenibilità ambientale degli edifici. Lo scopo del protocollo LEED è quello di ...