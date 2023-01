Tiscali

Carlosha giàil suo rientro in campo. Costretto a saltare l'Australian Open per un infortunio al muscolo semi - membranoso della coscia destra, il numero 1 del mondo ha annunciato che ...Per questo, secondo Nadal, i più giovane come, Jannik Sinner o Holger Rune, entrato quest'... è la United Cup, la nuova competizione a squadre miste in Australia: il suo esordio èper ... Alcaraz, fissato il rientro in campo: l'annuncio ufficiale Carlos Alcaraz ha già fissato il suo rientro in campo. Costretto a saltare l'Australian Open per un infortunio al muscolo semi-membranoso della coscia destra, il numero 1 del mondo ha annunciato che ...Il numero 1 del mondo comincia una nuova campagna pubblicitaria con la prestigiosa azienda americana introducing @carlosalcaraz, as seen on set in the all new Calvin Klein 1996 underwear. want to see ...