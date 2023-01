Al Sud 12 progetti per valorizzare le biblioteche comunali | due in Sicilia | uno nel Catanzarese

Fondazione Con il Sud

Sono 12 iselezionati alcon il bando "Biblioteche e comunità" giunto alla sua seconda edizione. L'obiettivo è quello di valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nelItalia come luoghi ...Metà delle donne in Italia lavorano, alsolo un terzo, è troppo importante per le donne avere ... VIDEO Da qui la volontà di impegnarsi in questo ambito, anche conche vadano oltre il ... BIBLIOTECHE AL SUD: 12 progetti per “fare rete” partendo dalla ... Ci stiamo indebitando non si capisce bene per fare cosa e al servizio di quale visione sul futuro Ci sono due questioni che saranno determinanti sul futuro del nostro Paese nei prossimi decenni: il PN ...In continuo aumento il volume di entrate e interventi delle organizzazioni italiane. E il numero più alto di progetti è nel nostro Paese (841), seguito dal Mozambico. Il report di Open Cooperazione ...