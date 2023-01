Al Rijksmuseum di Amsterdam la mostra più completa dei lavori di Vermeer

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Anticipata un’anno fa, ha subito creato fermento nel mondo degli estimatori d’arte. E, a distanza di un mese dall’inaugurazione, si arricchisce la lista dei dipinti che saranno esposti dal aldiper la retrospettiva sulla produzione artistica di Johannes. Mistress and Maid, Johannes, c. 1665-67, oil on canvas. The Frick Collection, New York. Photo: Joseph Coscia JrJohannes(1632-1675) visse e lavorò a Delft. Il suo lavoro è meglio conosciuto per le sue scene interne tranquille e introverse, il suo uso senza precedenti di luce brillante e colorata e il suo convincente illusionismo. A differenza di Rembrandt,ha lasciato un’opera straordinariamente piccola con circa 35 dipinti. Girl with a Pearl Earring, 1664–67, oil on canvas. ...