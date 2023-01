Aiuti quater | Rampelli | “Il no delle opposizioni è surreale È un voto anti-italiano e ideologico” video

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Il governo Meloni è in carica da sessanta giorni eppure dal dibattitoe dagli scenari apocalittici evocati dall’opposizione è responsabile del caro vita. Del precariato, della disoccupazione. Dei problemi sociali, del debito pubblico,accise, del caro bollette”. Così Fabioalla Camera durante la dichiarazione dia favore del decreto: il no dell’opposizione all’è uncontro gli italiani “Rammento che buona parte di queste responsabilità appartengono alla sinistra che ha governato ininterrottamente per undici anni. È proprio per questo che il popoloha scelto il centrodestra. E ha scelto Giorgia Meloni. Per cambiare e per ...

Agenzia ANSA

Via libera definitivo della Camera al Decreto: dopo la fiducia incassata ieri i provvedimento ha ricevuto 164 voti favorevoli, 127 contrari e 3 astenuti, completando l'iter di approvazione. Fra le principali novità vi sono modifiche ...L'Aula della Camera ha approvato questa mattina in via definitiva il decreto legge, che diventa quindi legge: il testo, su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia, è passato con 164 voti a favore, 127 contrari e tre astenuti . Tra chi si è espresso contro il ... Via libera definitivo alla Camera al testo del dl Aiuti quater "Non è possibile che a più di due mesi dall'insediamento il nuovo Governo non sia in grado di prendere alcun impegno sullo smart ..., con cui ha parlato di migranti, natalità e Ucraina ( Rai News ). In seguito, la presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro del Giappone Fumio Kishida. Tra le altre cose ...