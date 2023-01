Airbus Ita urta un altro aereo a New York e si trancia un’ala | aperta un’inchiesta video

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La notte del 2 gennaio 2023, all’aeroporto di NewJFK, l’aeromobile Ita Airways, che operava il volo AZ610 proveniente da Roma Fiumicino, in fase di rullaggio hato con l’estremità alare destra lo stabilizzatore di unaeromobile. Il velivolo Ita Airways è rientrato a Fiumicino Il velivolo di Ita Airways è rientrato a Fiumicino in queste ore. È quanto comunica la compagnia in una nota che, riferisce, ha attivato le procedure interne per ricostruire le circostanze, informando tempestivamente le autorità aeronautiche preposte a cui continuerà a fornire totale collaborazione con la massima trasparenza. LEGGI ANCHE Msc si defila, le mani dei francesi su Ita Airways. Pedrizzi: "Il governo Meloni scongiuri questo scippo" Ita Airways: una parola straniera per la compagnia di bandiera. Tra i grandi Paesi lo fa solo ...

Lo scorso 2 gennaio, di notte, all'aeroporto Jfk di New York, un Airbus di Ita Airways ha urtato un altro aereo dell'americana Delta Airlines danneggiandone la coda. Il velivolo italiano, invece, ha riportato danneggiamenti all'ala destra che è rimasta tranciata.