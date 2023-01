Airbus Ita colpisce un aereo Delta a New York | ala danneggiata Ecco l’audio dell’incidente

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lo scontro è avvenuto con entrambi gli aerei a terra, uno ormai fermo e l’altro ancora in movimento a 17 nodi, cioè circa 30 chilometri orari. Quanto è bastato perché l’A330-200 di Ita Airways partito da Roma Fiumicino e appena atterrato a NewJFK si tranciasse un’ala e il velivolo colpito, un Bombardier diarrivato poco prima da Detroit, riportasse gravi danni alla coda. I voli di Ita verso la Grande Mela rischiano di diventare un “caso” per la compagnia, dopo un incidente simile a giugno con undi Air France e la vicenda dei due piloti del volo New-Roma che hanno dormito in contemporanea durante il volo. L’ultimo è quello del 2 gennaio, attorno alle 23.30 ora locale di New. È possibile ricostruite tutte le fasi– che ...

la Repubblica

UndiAirways si è reso protagonista di un brutto incidente, di cui nelle ultime ore emergono dettagli e materiale video. Si tratta di un tamponamento in pista, avvenuto a New York lo scorso 2 ...Guardando dal finestrino, vedono unazzurro di" che ha un'ala tranciata, dicono. Quella sera i 200 passeggeri del volo divengono sistemati in alberghi nella zona dell'aeroporto Jfk.