Airbus di Ita Airways si scontra con un aereo al Jfk di New York dopo l' atterraggio | ala tranciata

Incidente in pista e tragedia sfiorata all' aeroporto JFK di New York il 2 gennaio, quando undiAirways , dopo essere atterrato, si è scontrato con un velivolo di Delta Airlines, provocando danni a quest'ultimo e vedendosi tranciata un' ala . Non ci sono stati feriti: sul posto ...... il velivolo della compagnia americana Delta ha riportato seri danni alla coda , investita dall' ala destra dell'diAirways, che a sua volta tranciata di netto . L'area della pista in cui ... Airbus Ita investe un aereo Delta a New York e si trancia un'ala. Ecco le foto e l'audio dell'incidente Il volo Ita, diretto a Roma, è stato cancellato e i passeggeri, dopo essere stati portati in un hotel, sono rientrati in Italia il giorno successivo quando la compagnia ha messo a disposizione un ...L'incidente svelato da un audio comparso su Youtube. Il precedente risale a giugno del 2022, mentre ad aprile i piloti di Ita si addormentarono in volo ...