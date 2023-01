Agro Aversano | si ferivano con mazze di ferro per truffare l’assicurazione | 8 a processo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Aperto ilpresso la Corte d’Appello del Tribunale di Napoli a carico di 8 persone, tutte coinvolte in una serie di truffe ai danni di una compagnia assicurativa. Un’organizzazione che, secondo l’accusa, panificava finti incidenti con tanto di ferite refertate al pronto soccorso per ottenere ricchi indennizzi assicurativi. SicondaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

l'eco di caserta

Il consorzio ha avviato la pubblicazione del bando per i lavori di ristrutturazione dei nodi idraulici e dei sistemi di consegna all'utenza a servizio dell'area irrigua dell': Altri 8,2 ...... che dopo aver sintetizzato la crescita che il TPL su gomma ha avuto a Caserta e provincia con il potenziamento dei servizi sull'urbano, la riattivazione delle corse dell'e del litorale ... Villa Literno, la sfida dell'Industria 5.0 passa per l'agro aversano VILLA LITERNO (Caserta) - Passa da Villa Literno la sfida verso l’Industria 5.0 nel Mezzogiorno e in Italia. Più precisamente dal laboratorio BIOlogic, fondato e gestito dalla Knowledge for Business i ...CASAL DI PRINCIPE (l.v.r.) – Un piccolo passo avanti, prima di una lunga pausa, nel processo istruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli relativo alle estorsioni e al monopolio sulla ven ...