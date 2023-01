Calciomercato.com

La preoccupante mancanza di gioco e di costrutt o rende ladi Stankovic peggiore di quella di ... io spero non sia un ulteriore escamotage per allungare l', resa oltretutto più amara dal ...Si potrebbe discutere di tattica, di 4 - 4 - 2 o di una partita che ha visto laorganizzare ... tenuto in vita per crudeltà e perversione, solo per proseguire l', che tenta di scappare dalla ... Agonia Samp, il prestito a Ferrero che imbarazza tutta la Serie A Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto in Forza Napoli Sempre in onda su Radio Marte: “ Quello visto domenica è un Napoli in convalescenza ed Osimhen è un trascinatore ma per me è un Napoli ...Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “Quello visto domenica è un Napoli in convalescenza ed Osimhen è un trascinatore ma per me è un Napoli a due cil ...