Aggredita in ospedale a Udine | la dottoressa ha deciso | “Lascerò la professione medica”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Adelaide Andriani, la donna di 28 anni che è statamentre lavorava come guardia, hadi lasciare la. La decisione è stata comunicata dalla ventottenne durante un incontro con il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi: “Ci stavo pensando da tempo.la. Questo episodio è stata l’occasione per decidere di fare altro”. La donna ha discusso dell’incidente e della sua esperienza con Riccardi e Giulia Aveni, la collega intervenuta in sua difesa nel corso dell’aggressione. Il vicegovernatore, al termine dell’incontro, oltre a confermare la decisione di Andriani di abbandonare la, ha ...

Sky Tg24

...la violenza è stata invece registrata a operatori sanitari del pronto soccorso dell'Di ... Specializzanda, il ministro Schillaci annuncia misure " Episodi di aggressione fisica e ......d'urgenza all'Pediatrico Bambino Gesù. La donna è stata trasportata in codice rosso al Pertini. Le sue condizioni sono più gravi. Ricoverata al Pertini anche la vigilessa, in ... Specializzanda aggredita in ospedale a Udine, verso direttiva su forze ordine in corsia Hanno derubato un supermercato, ma sono state sorprese dalla guardia giurata che ha provato a bloccarle: l’hanno aggredita con coltellate e morsi ...Il caso della giovane specializzanda aggredita a Udine: "Lascio la professione medica". Il ministro della salute Schillaci annuncia misure.