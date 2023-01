AgCom | 'Dazn rimborserà 442mila utenti' Ecco chi ha diritto all'indennizzo

DDay.it

Il disservizio del partner costerà aalmeno 3 milioni di euro. Capitanio assicura che l'" nel suo esercizio dei poteri di vigilanza monitorerà su entità e modalità dell'indennizzo ..."Ad ogni modo - conclude Capitanio - l'nel suo esercizio dei poteri di vigilanza monitorerà su entità e modalità dell'indennizzo automatico promesso da, nonché sui criteri di ... Il disservizio costa a DAZN almeno 3 milioni di euro: sono 442.000 gli utenti da rimborsare Il Gruppo DAZN, piattaforma di destinazione sportiva per eccellenza, ha pubblicato la sua Revisione annuale 2022 fornendo un aggiornamento sulle ...Saranno 442mila gli utenti indennizzati da Dazn per i disservizi che si sono verificati durante Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Lo ha svelato Massimiliano Capitanio, componente dell'Autorità per le Gar ...