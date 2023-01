Affinità e divergenze tra la crisi dei repubblicani americani e quella dei democratici italiani

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sono molte le assonanze che colpiscono l’orecchio italiano nel dialogo pubblicato ieri dal New York Times tra Bret Stephens e David Brooks, due intellettuali conservatori, entrambi storici sostenitori dei– prima dell’arrivo di Donald Trump – a proposito della metamorfosi subita dal Grand Old Party. Tra le tante assonanze c’è una vecchia battuta, citata proprio all’inizio, che si potrebbe facilmente adattare all’Italia in una cosa del genere: «Non aderisco ad alcuna forza politica organizzata. Sono del Pd» («I am not a member of any organized political party. I am a Democrat»). La domanda di partenza è se questa vecchia battuta oggi non potrebbe descrivere, a maggior ragione, lo stato del partito repubblicano, dilaniato dalle lotte interne, come si è visto nel lungo stallo sull’elezione di Kevin McCarthy a speaker della Camera. Più che le assonanze, però, ...