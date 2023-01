La Gazzetta dello Sport

Con una prestazione super, il Torino batte il Milan e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Juric, in 10 minuti dal 70' per il ...... nonostante il secondo giallo a Djidji al 70' , il Toro regge senza correre grandi rischi e conduce la gara ai supplementari, che premiano i granata, spinti agli ottavi daldi. Milinkovic -... Adopo gol, poi la festa granata in campo La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il Torino ha sconfitto il Milan negli ottavi di finale della Coppa Italia. I granata hanno firmato una fantastica magia allo Stadio San Siro, riuscendo a sconfiggere i Campioni d’Italia per 1-0 dopo i ...