Addio trasferte ?

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dal Corrieredellosport.it si riporta che nella giornata di oggi al Viminale si sono incontrati il Ministro dello Sport, Abodi, il Ministro dell'Interno, Piantedosi, il Presidente della Lega Serie A, Casini ed il Presidente della FIGC, Gravina. All'ordine del giorno gli scontri sull'A1 di domenica scorsa. L'indicazione emersa è quella di andare verso la chiusura delleper i tifosi di Roma e Napoli. Ma sembrerebbero non esserci provvedimenti per Napoli-Juventus, incontro di vertice della Diciottesima Giornata di Serie A.

Corriere dello Sport

Intanto Napoli e Roma temono lo stop alleper i propri tifosi, mentre la Juventus prepara la rimonta agli azzurri. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 11 ..."Nuovo San Siro', il progetto ad alto rischio. Napoli - Juventus di venerdì sera catalizza l'... Pugno duro del Governo: "Stretta del Viminale,a rischio stop". Dissapori prima della ... Napoli-Juve, trasferta ok ma più controlli: cosa ha deciso l'Osservatorio Si è spento martedì mattina a 57 anni a causa di un arresto cardiaco: il malore lo ha colpito mentre si trovava in trasferta a Firenze con il socio Silvio Malè. E' il triste destino di Paolo Vacchiano ...Una big avrebbe in mente di mettere in atto un'importante cessione per finanziare il colpaccio Theo Hernandez dal Milan: 60 milioni di euro ...