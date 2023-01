“Addio | mi lasci sola” Mara Venier in lutto | il triste annuncio sui social FOTO

(Di giovedì 12 gennaio 2023)doloroso per. La conduttrice veneta ha perso un caro amico e a renderlo noto è proprio la zia. “Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi haiata”, scrive piena di dolore la conduttrice di Domenica In. Suipubblica unacon Roberto Ruggiero e fa sapere a tutti che l’uomo se n’è andato. La padrona di casa di Domenica In fa sapere che l’uomo era un avvocato ed era noto al grande pubblico per aver partecipato molto spesso come ospite al Maurizio Costanzo Show. Ruggiero era molto amico della conduttrice, ma anche di altri volti noti dello spettacolo. Nel post del necrologio,scrive: “Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo ...

Sport Mediaset

Soumahoro, capogruppo del Misto: 'la commissione Agricoltura' Il caso Soumahoro continua a far discutere, le indagini relative alla coop di famiglia proseguono e non sembrano esserci buone notizie, il quadro delle violazioni ...... Perché non ti piaccio, senza che miprovare / Why don't you like me without making me try (... Di'al mondo in cui pensavi di vivere. Inchinati e recita la parte di un cuore solitario. / ... Addio Gianluca, lasci un vuoto incolmabile PALERMO (ITALPRESS) – Una vita spesa in favore dei poveri, degli emarginati e degli ultimi di Palermo, da parte di un missionario laico che ha ridato speranza e dignità non solo ai più sfortunati, ma ...Predappio piange l’ex assessore e vicesindaco che contribuì a fondare il Comitato gemellaggi ed ebbe un ruolo di rilievo nel futuro della cittadina ...