Addio Jeff Beck | il pioniere della chitarra rock è morto a 78 anni

Dopo l'uscita di scena del personaggio interpretato da David Hemmings,Beck distrugge la chitarra con cui si stava esibendo , gettandone i pezzi in pasto al pubblico entusiasta, in un gesto ...Ma il discoloBeck è sempre stato a parte, oltre. La sua chitarra e la sua musica hanno incrociato molti generi e la sua tecnica è diventata così peculiare, con i pizzicati sulle corde, l'uso ... Addio Jeff Beck, quella volta che ruppe una chitarra per Antonioni L’artista britannico fece parte degli Yardbirds, storico gruppo in cui negli anno Sessanta militarono Eric Clapton e Jimmy Page, prima di abbracciare la carriera da solista Un altro pilastro della sto ...Addio a Jeff Beck. Il chitarrista che ha scritto una pagina della storia del rock, oltre ad aver contribuito all'evoluzione della chitarra moderna, è morto all'età di 78 anni. A darne notizia è il… Le ...