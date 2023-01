“Addio al più grande di tutti” Lutto nella musica | l’annuncio scuote i fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Mondo dellainper la scomparsa di uno dei chitarristi di sempre: Jeff Beck aveva 78 anni e per lui è stata fatale una meningite batterica. Il musicista è stata una figura fondamentale per l’evoluzione della chitarra moderna, con cui ha esplorato svariati generi, tra cui blues, heavy metal, fusion e hard rock. “Per conto della famiglia è condolore che annunciamo la scomparsa di Jeff”, ha annunciato la pagina Twitter del musicista britannico. Si è spento in un ospedale vicino alla sua casa nel Surrey. Con gli Yardbirds (dove aveva rimpiazzato Eric Clapton) divenne famoso e poi nel gruppo con Rod Stewart. Jeff Beck ha vinto sei Grammy per la migliore performance strumentale rock e un altro per la migliore performance strumentale pop: nel 1965 gli Yardbirds erano già al centro del movimento del blues elettrico in ...