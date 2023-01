Addio a Fratel Biagio | il San Francesco moderno che da ricco si era spogliato di tutto per servire i poveri

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È morto alle sette di questa mattina, a Palermo,Conte, il missionario laico fondatore della Missione di Speranza e Carità. Era malato da tempo. Negli ultimi giorni sono stati numerosi i palermitani che sono andati a trovarlo in via Decollati, tra cui il Governatore siciliano Renato Schifani e il sindaco Roberto Lagalla. Nei giorni scorsi aveva voluto partecipare, nonostante le gravissime condizioni, alla santa messa, sul lettino, accompagnato dal medico e dalle persone a lui più vicine.morto a 59 anni per un tumore all’intestino Il missionario si è spento nella stanza-infermeria della Cittadella del povero e della speranza in via Decollati, una delle zone più difficili della città. Con lui c’erano i compagni di viaggio più fedeli e quelli che lui chiamava ‘i mieili ultimi’, di cui scelse ...

Biagio Conte, Mattarella: 'Punto riferimento per chi crede in valori solidarietà' 'Ho appreso con profondo dolore la triste notizia della morte diBiagio, punto di riferimento, non soltanto a ...Alle ore 19.00 la salma diBiagio Conte sarà trasferita nella Chiesa Cattedrale, a piedi, con un corteo accompagnato da una fiaccolata. Questo l'itinerario: via Decollati, corso dei Mille, via ...