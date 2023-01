Ad Amici 22 esplode il noce moscata gate | cosa avrebbero fatto i ragazzi puniti a Capodanno

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Quando ieri sono arrivate le prime anticipazioni in merito alla puntata registrata di22 e al provvedimento disciplinare per gli allievi, tutti hanno iniziato a cercare sui social video i teorie che potessero spiegare quanto accaduto. La notte di, isono rimasti nella casetta e come si vede da alcuni video caricati su Tik Tok hanno ballato, festeggiato, cantato. Poco si capisce di quello chepoi nel corso della notte. Ma intanto sui social, è esploso il. Chesignifica? Significa che una pagina Twitter, quella diNews, che segue sempre le registrazioni del programma di Canale 5, ha ricevuto una segnalazione. Sembra di essere tornati indietro nel tempo ...

Tag24

... il principe Harry ha rilasciato due interviste a giornalisti suoi. Senza risparmiare la ... Su Twitterl'hashtag che raccoglie le critiche degli hater › Il royal look del giorno. ...Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzino ieri sera, a San Gennaro Vesuviano , mentre era in compagnia di altri, sembra si sia avvicinato ad un muretto dove era poggiato un ... Amici 2023, Angelina e Samu fidanzati Esplode il gossip Ieri sera verso le 20 a San Gennaro Vesuviano i Carabinieri della locale stazione – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Cappella per un 13enne ferito. Dai primi accertamenti ancora in corso par ...