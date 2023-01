Accordo tra Grifal Group e Gruppo José Neves per produrre in Portogallo l’innovativo cArtù

La Stampa

Dopo la mia visita nel mese di settembre scorso ho potuto stabilire una presenza continua dell'Agenzia a Zaporizhzhia: in questo momento il mio impegno è arrivare a unpoliticoMosca e ...Al confineil Libano e Israele ne erano state posizionate 400 mila. Oggi l'80% della terra ... Il 3 dicembre del 1997, a Ottawa, in Canada, è stato firmato il trattato Mine ban treaty, l'... Primarie Pd, c’è l’accordo tra Bonaccini e Schlein per il voto online. Letta: “Siamo riusciti a farci del mal… Clima di distensione nella riunione tra la ditta campana di guardiania e i rappresentanti dei lavoratori. All’incontro hanno partecipato anche i vertici di Sirijo-Webuild ...Haidar Maarouf ha quattro monconi che si torcono dal palmo della mano. «Stavo piantando un albero in giardino quando qualcosa è esploso. Ho perso i sensi e quando mi sono svegliato non riuscivo a vede ...