Accordo con il Comune | gli ospiti del Patronato si prendono cura del verde pubblico

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In città. Palazzo Frizzoni ha rinnovato la convenzione per il 2023 e 2024. I giovani cureranno i parchi Iotti e Pertini e le aree cani nelle vie Milazzo, Magrini e Ronzoni.

La Gazzetta dello Sport

Chi non ha mai amato la nuova Coppa Davis, nata nel 2018 dall'fra la federazione internazionale e il Kosmos Group di Gerard Piqué, può gioire: l'Itf ha deciso, a sorpresa eeffetto immediato, di interrompere il contratto - che prevedeva investimenti ...le ragioni Nel 2018 Kosmos, fondata e presieduta dall'ex calciatore Gerard Piqué, ha firmato undi 25 annil'International Tennis Federation per acquisire ed organizzare la Coppa Davis, ... Davis Cup, cambia ancora la musica: l’Itf pone fine all’accordo con Piqué Il ricorso allo strumento dell'accordo quadro per l'affidamento di interventi di restauro nel campo dei beni culturali, non è legittimo ...Jil Sander rinnova ed estende l'accordo di licenza con Coty, la multinazionale del settore beauty, grazie al quale il marchio di proprietà ...