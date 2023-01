Accoltellato a 15 anni dopo lite sui social per una ragazza a Scampia | è in fin di vita

ilmattino.it

È in prognosi riservata e in pericolo di vita il 15enne accoltellato per futili motivi, pare dopo una lite iniziata sui social per una ragazza contesa, ieri sera a Scampia, periferia nord di Napoli, da un 16enne. Il giovane è stato trasferito d'urgenza. Mercogliano: morto Roberto Bembo, il ragazzo di 21 anni accoltellato a Capodanno. E' stata disposta l'autopsia sul corpo del ventenne, Roberto Bembo, deceduto dopo dieci giorni di agonia all'ospedale Moscati di Avellino, a causa delle coltellate subite.