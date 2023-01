(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen – La questione dellesta diventando unaper ildi Giorgia, che fa fatica a gestire una situazione sulla quale ha ormai dichiarato esplicitamente di non volere e non potere intervenire., ildalle giustificazioni alle ammissioni Si è partiti dal tentativo di denuncia delle “speculazioni” da combattere. Da parte di Matteo Salvini ma pure dallo stesso presidente del Consiglio. I rincari sarebbero stati dovuti a dei “furbetti” che provavano a rilanciare il prezzo di listino del loro carburante ai distributori. Una spiegazione che non ha mai retto molto, considerato l’andamento in risalita del prezzo del petrolio alla fine di dicembre. Possibile, ovviamente, che qualcuno tiri acqua al proprio mulino, ma davvero difficile che riesca a ...

Il Primato Nazionale

... la crisi energetica e l'inflazione a doppia cifra, ci mancava solo ladel rincaro dei ... Lo sconto sulleè molto costoso. Ora è tempo di investire sulla crescita ", ha affermato il ......1 miliardi di sterline di introiti legati allee alle tasse automobilistiche, che ogni anno fanno incassare allo Stato 35 miliardi di sterline. Il trend, d'altronde, è già segnato. Attualmente ... Accise, tegola per il governo: Meloni si difende, ma i benzinai minacciano lo sciopero L’allarme di Abate (Cna): "Penalizzati i piccoli trasportatori, conviene fare il pieno all’estero: -30% in Bulgaria" ...Ci mancava solo la tegola del rincaro dei carburanti a flagellare un settore martoriato che prova in tutte le maniere a risollevare la china. Per questo mai come adesso la politica deve fare la sua pa ...