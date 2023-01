La Stampa

Prime pagine dei giornali 12 gennaio 2023 Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani italiani per il giorno 12 gennaio 2023. CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE PRIME PAGINE ......ragioneria di Stato (quella davanti alla quale aa Meloni ha calato le penne e rialzato le): ...(peccato che calarono nelle scuole italiane proprio nel momento in cui ogni innovazione era... Accise, resa di Meloni: “La realtà è cambiata, aiuti ai più bisognosi” ROMA (ITALPRESS) – “Nessuna retromarcia. In campagna elettorale abbiamo sostenuto la necessità di una riforma fiscale che facesse riferimento all’intera tassazione diretta e indiretta per rendere più ...La premier Meloni sembra aver fatto retromarcia sulla riduzione di Iva e accise. "Nessuna retromarcia - spiega il ministro ...