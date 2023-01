Accise | Giorgetti | “Inopportuno riproporre le misure di Draghi Meglio combattere chi specula”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Non era opportunoledel governodi riduzione delle”. Parola del ministro dell’Economia Giancarlo. Che respinge al mittente le accuse dell’opposizione. Che da giorni sui talk show televisivi ha lanciato un plotone d’esecuzione contro il governo Meloni per non aver prolungato lo sconto sulle. Andando perfino a ripescare un video della leader di FdI, oggi premier, del 2019. Prima cioè della pandemia e dell’aggresione della Russia all’Ucraina.: basta balle sulle, èlediIl punto – come sottolineano molti parlamentari della maggioranza – era scegliere tra l’aiutare le famiglie più ...

AGI - Agenzia Italia

