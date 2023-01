Accise benzina | Giorgetti apre | Il governo valuterà il taglio se prezzi aumenteranno

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Una polemica senza fine. Il primo, grande ostacolo col quale dovrà confrontarsi ildi centrodestra. La convinzione di essere nel giusto, il rischio di dover fare presto marcia indietro. I rincari dei carburanti continuano ad essere il tema del giorno. È Matteo Renzi, attraverso la propria pagina Facebook, a lanciare un diretto attacco all'esecutivo. “Ilche dà la colpa aii degli aumenti decisi dalstesso in legge di bilancio è il segno di come funzionano le cose nel mondo di Giorgia: lei combina danni e poi passa il tempo a dare la colpa agli altri. Smettetela con gli alibi e iniziate a governare, se vi riesce”. Parole secche, perentorie, alle quali, indirettamente, replica il Ministro dell'Economia, Giancarlo, durante il suo intervento al question ...

