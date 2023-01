Abuso d' ufficio | 9 volte su dieci resta impunito

Leggi su agi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI – Nel 2021, 4465 su 5418 procedimenti aperti in tutta Italia perd'si sono conclusi in udienza preliminare o in udienze col rito abbreviato con un decreto di archiviazione “per ragioni diverse dalla prescrizione”. Il dato, preso dalle statistiche del Ministero della Giustizia, dimostra le ‘difficoltà' che questa ipotesi di reato, al centro di una possibile riforma del Governo, incontra nelle aule dei tribunali. I numeri più recenti a disposizione raccontano che, sempre stando alle prime battute dei procedimenti o nella fase in cui si può chiedere un giudizio più celere con sconto di pena, da questi 5418 procedimenti sono scaturite 9 sentenze di condanna, 35 di patteggiamento, 72 di assoluzione, 28 di non doversi procedere per prescrizione, 148 decreti di archiviazione per prescrizione, 370 che hanno disposto il giudizio e, appunto, ...