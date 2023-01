Abusi nello sport | ha qualcosa di speciale il protocollo di intesa tra Procura di Milano e Coni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tre giorni. Dovrà avvenire tutto in soli tre giorni, anche, così come accade per i reati da codice rosso. A pensarci bene, al netto della cronaca, hadiilditradi. Per una volta la giustizia ordinaria italiana è più veloce delloche ora non potrà più non sapere di eventualio maltrattamenti praticati e subìti da suoi tesserati. Altra particolarità della mattinata è che i massimi vertici istituzionali delloitaliano hanno lasciato Roma per firmare il documento a, città nella quale è nato grazie all’idea di Daniela Simonetti dell’associazione “Change the game”. Il ...