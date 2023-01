Abusi nella ritmica | la Federginnastica decide di non decidere su Maccarani | resta allenatrice della Nazionale | ma non sarà direttrice tecnica

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Continuerà ad allenare le Farfalle, ma nonpiùdi ginnastica. È questa la decisione pilatescaguidata da Gherardo Tecchi sul futuro di Emanuela, indagata a Monza per i presuntisulle giovani atlete dell’accademia di Desio. Al termine di tre ore di consiglio federale in cui all’ordine del giorno c’era il futuroa seguito delle denunce di presuntie molestie psicologiche di alcune ex azzurre, il presidente federale ha spiegato che “l’incarico da direttore tecnico...

Corriere della Sera

... ma i nuovi compagni chi sonomia esperienza di analista - dice Lucattini - ho visto ... Nonsessuali ma maltrattamenti come l'essere messi da parte, ingiurie, minacce verbali. Sono ......maggior parte dei casi attraverso un link che gli viene inviato dalla sua compagnia ...la Commissione Giustizia per arrivare alle modifiche normative necessarie per garantire i cittadini da... Maccarani e gli abusi nella ginnastica: «Mi manderanno via, ma non ho mai offeso nessuna ginnasta» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“Non capisco perché Maccarani scarichi le responsabilità sulle assistenti quando è sempre stata lei la responsabile”. Giulia Galtarossa, due volte campionessa del mondo nella ginnastica ritmica, ha ri ...