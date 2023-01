Abbiamo la prova | l’euro green è il nuovo stalinismo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A chi gli faceva presente che la costruzione del socialismo in Russia stesse causando non poche vittime e tragedie, Josif Stalin rispondeva che per fare una buona frittata occorre rompere un bel po’ di uova. Il risultato, come è noto, è che le uova rotte sono state veramente tante ma la frittata non è venuta buona: tanto amara e indigesta che a un certo punto è stata buttata via. Isaiah Berlin, da questa espressione di Stalin ricavò una morale: la differenza fra chi, come Stalin, ha una mentalità volta all’autoritarismo e al totalitarismo e un liberale sta proprio in questo: chi ha a cuore la libertà, e cioè in concreto la vita e l’umanità delle persone, giudica i “mezzi” stessi, cioè le uova e in sostanza le concrete persone umane, come un fine in sé; il totalitario guarda invece solo al fine. Ora, se il fine del comunismo non è più spendibile, la sinistra mondiale, intesa nel suo ...