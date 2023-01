A ' The Voice Senior' anche un uomo con la gonna e uno con la tunica

la Repubblica

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna "Senior ", il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese. L'appuntamento è dal 13 gennaio ogni venerdì in prima serata su Rai 1. Una new entry, ... 'The voice senior', al via la terza stagione con il talento degli over 60. Ricchi e Poveri in giuria La conduttrice Antonella Clerici rivela: "In gara tante donne, un concorrente 89 anni, un ex colonnello dei carabinieri, un uomo con la gonna e uno con la tunica" ...Dopo il successo delle prime due edizioni, torna « The Voice Senior », il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 ...