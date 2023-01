Globalist.it

L'esercito ucraino riferisce che le sue forze hanno ucciso più di 100 soldati russi in un singolo attacco a. Secondo quanto riferito dal comando delle forze operative speciali ucraine in un ...Una vittoria inutile Le opinioni sono discordanti sull'importanza strategica di Bakhmut e. ...per un'ulteriore avanzata verso Sloviansk senza occupare altre località strategiche che... A Soledar restano più di 500 civili e per ora sembra impossibile evacuarli Giovedì il Cremlino ha applaudito gli «enormi sforzi» compiuti dalle forze russe nella zona di Soledar, un luogo strategico e simbolico dell’Ucraina orientale, ma ha esortato la popolazione a non abba ...I combattimenti tra ucraini e russi infuriano tra Soledar e Bakhmut, nel Donbass, tra annunci di conquiste di Mosca e smentite di Kiev ...