A Napoli un’aula ‘green’ intitolata a Mia Filippone

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutia Miaè stata inaugurata questa mattina, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e del Dirigente Scolastico Chiara Esposito, all’interno dell’Istituto Comprensivo ‘Michelangelo Augusto’ ad Agnano. La struttura di Via Tacito, dedicata alla memoria del vicesindaco della nostra città, recentemente scomparsa, è“Natura” realizzata grazie ai fondi europei “Edugreen”; si chiamerà “Il Giardino di Mia” e verrà utilizzata da docenti e bambini per progetti relativi all’ambiente ed alla cura del verde. “Tenevo moltissimo ad essere qui oggi – ha detto il Sindaco Gaetano Manfredi – per due motivi: in primo luogo perché io penso che la più grande infrastruttura della città è quella composta dalle scuole. Una nuovache ...

ilmattino.it

Questa mattina la cerimonia nell'consiliare del Municipio ... Questo risultato straordinario è stato frutto dilavoro anche ...oggi a capo della Stazione dei Carabinieri di Gragnano () per ...Osvaldodi Azione mette il dito sulla piaga : "Meloni non ... la prima regola è non toccare i prezzi, specie quelli dibene ... chiedendole di riferire in. Il governo sta "coi forti" ... Ugo Russo ucciso a Napoli a 15 anni, via al processo: il carabiniere in aula