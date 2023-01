A Napoli 800 tifosi Juve | potenziato filtraggio allo stadio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe scene di guerriglia di domenica scorsa tra idele della Roma nei pressi dell’area di servizio Badia al Pino, in provincia di Arezzo, non hanno modificato sostanzialmente, in vista del big match, l’impianto di sicurezza della Questura partenopea che ha provveduto a incrementare la presenza del personale soltanto per le fasi didei. Per quanto riguarda gli ospiti, sono circa 800 i biglietti venduti per un posto nell’apposito settore delloDiego Armandio Maradona, dove alle 20,45 di domani è in programma una delle gare di serie A più attese dagli amanti del calcio, quella tra ildi Luciano Spalletti e la ...