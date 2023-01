A Milano rinascimento criminale con il ritorno di pezzi da 90 della grande malavita | ‘Non abbiamo fatto 30 anni di galera per indebolirci’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il pasticcere non è il suo lavoro e però da poco ha aperto un bel bar-caffetteria a nord di. Del resto non è nemmeno commercialista, ma dice di intendersi di contabilità, bar, ristorazione. Di certo al momento per Carlo Ritrovato, catanese di Caltagirone, classe ‘61, ci sono i suoidie i suoi precedenti “per associazione a delinquere, rapina, omicidio doloso, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa, porto abusivo d’armi, stupefacenti”. NegliOttanta viveva nella zona dell’Astigiano. In una inchiesta di allora, dove per droga e altri reati fu assolto, si ritrovò un fratello collaboratore che però ben poco fu creduto dai giudici. Il pentito Luigi Di Modica, già in batteria con il boss Franco Coco Trovato e il killer Antonio Schettini, di lui dice che “agiva insieme al vecchio gruppo di ...