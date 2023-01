A gennaio stiamo tutti a dieta O ci proviamo Ma se la voglia di uscire resta | ecco 10 buoni indirizzi in cui mangiare bene e leggero

Leggi su iodonna

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo i giorni di feste e stravizi culinari, il nostro corpo e forse anche il girovita pretendono bella sterzata al nostro regime alimentare, quanto meno per tornare in carreggiata. Tra le principali tendenze della ristorazione italiana, tre diverse filosofie per i ristoranti light: la cucina macrobiotica, vegana e salutista. E, sempre in trend: il cibo funzionale. Ossia un insieme di ingredienti che hanno uno specifico effetto positivo su alcune funzioni del corpo, sulla salute, sulssere e possono anche contribuire a ridurre il rischio di contrarre certe malattie. CiboCrudo, il principale brand italiano di cibo plant-based e crudista, ha selezionato 5 alimenti “insoliti” che gli onnivori dovrebbero rubare ai vegani per aggiungere sapori e salute nella propria. ...